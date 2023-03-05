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Inter-Lecce 2-0, Ascoli-Bari 0-1, vittoria Happy Casa, pari Virtus, la serie D girone H Calcio e basket maschio serie A: i risultati delle squadre pugliesi oggi

5 Marzo 2023
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Serie B: fra le partite in programma oggi Ascoli-Bari 0-1. Per la serie C girone C il posticipo Virtus Francavilla Fontana-Potenza 1-1.

Serie D girone H: fra le gare odierne Afragolese-Brindisi 0-4, Barletta-Casarano 3-3, Città di Fasano-Francavilla in Sinni 2-1, Matera-Martina 0-0, Molfetta-Cavese 1-2, Nardò-Bitonto 3-0, Puteolana-Gravina in Puglia 0-1, Team Altamura-Nocerina 2-1.

Pallacanestro maschile serie A: Carpegna Prosciutto Pesaro-Happy Casa Brindisi 70-100. Con questa vittoria i pugliesi agganciano il gruppo al quarto posto in classifica con 22 punti.

 

 

 

 

 

 

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