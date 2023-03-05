rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

5 Maggio 2026
Omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo: quattordici arresti di esponenti di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio Contrasto alla guerra di mala barese, operazione antimafia interforze. Gli omicidi avvennero due anni fa a Bari e il mese scorso in discoteca a Bisceglie

Amati: Puglia, “la Regione ha sospeso i test genetici per la prevenzione dei tumori al seno e al colon” Il consigliere regionale: "accaduta un'assurdità"

5 Marzo 2023
IMG 20200704 080842

Fabiano Amati, consigliere regionale della Puglia, esordisce così nella sua comunicazione tramite social nrtwork: “È accaduta un’assurdità.” Secondo Amati “la Regione ha sospeso i test genetici per la prevenzione dei tumori al seno e al colon. Altro che promozione della salute.” Il consigliere regionale attacca la gestione della salute e ritiene violata una legge “che noi stessi” hanno approvato. “E come conseguenza si finisce per agevolare i tumori, soprattutto quelli femminili; forse si vuole festeggiare al meglio l’imminente 8 marzo? Che vergogna
Da questo momento comincia la nostra mobilitazione. Ci appelliamo a tutti i medici e in particolare agli oncologi, senologi, genetisti, gastroenterologi, a tutto il personale sanitario, alle associazioni di pazienti, ai sindacati e a chiunque senta di poter dare una mano.
Con Sergio Clemente, Ruggiero Mennea e Alessandro Nestola.”

 


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

binario

Verifiche alla linea a Rimini, il frecciarossa Bari-Milano fermo a Pesaro almeno oltre un’ora In serata

control room Aqp (3)

Manduria: rottura improvvisa, sospesa l’erogazione idrica dal pomeriggio Lavori per il ripristino

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione