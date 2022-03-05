Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 14 di domani. Si fa riferimento a “precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale su Puglia centro-settentrionale con quantitativi cumulati da deboli a moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sul resto della Puglia con quantitativi cumulati deboli. Nevicate: al di sopra degli 300-500 m sui settori settentrionali di Puglia con apporti al suolo da deboli a moderati, fino a localmente abbondanti alle quote più elevate; al di sopra dei 500-800 m sulla Puglia centrale, con apporti al suolo deboli o localmente moderati.”,Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.