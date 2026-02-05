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Puglia, maltempo: allerta temporali, mareggiate e vento (arancione per parte del foggiano) Protezione civile, previsioni meteo

5 Febbraio 2026
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Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta.

Il primo, con validità dalla prossima mezzanotte per quattordici ore. Si prevedono “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati.” Rischio: secondo lo schema di home page, fonte protezione civile della Puglia.

Il secondo, con validità dalla prossima mezzanotte per quattordici ore: si prevedono “venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali, con rinforzi di burrasca forte sui settori appenninici. Mareggiate lungo le coste esposte.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.

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