Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta.
Il primo, con validità dalla prossima mezzanotte per quattordici ore. Si prevedono “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati.” Rischio: secondo lo schema di home page, fonte protezione civile della Puglia.
Il secondo, con validità dalla prossima mezzanotte per quattordici ore: si prevedono “venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali, con rinforzi di burrasca forte sui settori appenninici. Mareggiate lungo le coste esposte.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.