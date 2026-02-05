Ieri con le fasi preliminari del curling hanno preso il via le competizioni (oggi debutta l’Italia). Un blackout di qualche minuto nel palazzo del ghiaccio di Cortina d’Ampezzo ha fatto da corredo al debutto. Domani nello stadio San Siro di Milano l’inaugurazione delle Olimpiadi invernali, con la dichiarazione di apertura dei giochi che spetterà al nostro presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il quale, con gli altri capi di Stato, sarà stasera a Milano per la cena ufficiale offerta dal comitato internazionale olimpico.

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Di seguito il comunicato:

Mentre manca sempre meno alla nuova edizione dei Giochi Olimpici Invernali, Seeders ha realizzato uno studio che ricostruisce la “geografia” delle medaglie italiane: quali regioni, quali province e quali atleti hanno inciso di più nella storia azzurra ai Giochi Invernali. Il risultato è una fotografia netta, fatta di roccaforti alpine, specializzazioni sportive e campioni in grado di spostare da soli gli equilibri di interi territori.

Trentino-Alto Adige e Lombardia: le due corazzate che reggono il medagliere

A livello regionale, il dato è chiaro: Trentino-Alto Adige in testa con 80 medaglie (19 ori, 15 argenti, 46 bronzi). Un dominio costruito nel tempo grazie a discipline dove tradizione, strutture e cultura sportiva locale fanno la differenza: slittino, sci alpino, biathlon, fondo. Subito dietro, Lombardia con 46 medaglie (11 ori, 15 argenti, 20 bronzi), una regione “polivalente” capace di portare medaglie in sport molto diversi, dallo sci alpino allo short track.

Qual è la vera capitale italiana delle Olimpiadi Invernali?

Scendendo di scala, l’effetto-territorio diventa ancora più evidente. Bolzano è la provincia più vincente d’Italia: 65 medaglie complessive, con 14 ori. È il simbolo della continuità: una provincia che, più che “produrre exploit”, costruisce scuole sportive e generazioni. Ma la storia non è fatta solo di quantità: Belluno (24 medaglie) è la provincia più trasversale, perché capace di brillare in sport diversi — bob, fondo, sci alpino e slittino — ed è anche il territorio legato a una delle “mitologie” dello sport italiano: la Valanga Azzurra, l’epopea dello sci alpino degli anni ’70 che ha trasformato l’Italia in una potenza sulla neve.

Fontana da record, Belmondo e Zöggeler, i nomi che spostano la storia (e i territori)

Sul fronte degli atleti, lo studio evidenzia come alcuni nomi siano veri “moltiplicatori” di medaglie. Arianna Fontana, con 12 medaglie, è la più medagliata italiana di sempre ai Giochi Invernali e quinta nella classifica all-time mondiale (uomini e donne). Alle sue spalle Stefania Belmondo con 10 medaglie, settima all-time: due leggende che collegano territori, generazioni e identità sportive. E poi Armin Zöggeler, “il Cannibale”, recordman assoluto per continuità e rendimento in specialità: il nome che più di tutti racconta la “qualità” dell’Alto Adige olimpico.

Tra i momenti iconici ricordati dalla ricerca, spicca Lillehammer 1994: l’Italia firmò la sua edizione più ricca di sempre con 20 medaglie totali e 7 ori, record tuttora intatto. A renderla indimenticabile fu anche l’oro della staffetta 4×10 km nello sci di fondo, diventato parte della memoria collettiva grazie allo sprint finale di Silvio Fauner contro i favoriti norvegesi. Una pagina che, ancora oggi, definisce cosa significa “impresa olimpica” per lo sport italiano.

Lo studio sottolinea infine la spinta delle nuove discipline: a Pechino 2022 è arrivato il primo oro storico italiano nel curling (doppio misto), segnale di un movimento che si sta aprendo e ampliando. E con il ritorno del fattore casa, la domanda che accompagna la vigilia è inevitabile: riuscirà la nuova Italia olimpica a superare i record di Lillehammer, sia per medaglie totali sia per ori?

Metodologia

Lo studio prende in considerazione tutte le edizioni dei Giochi Olimpici Invernali dalla prima partecipazione italiana a oggi. Per ogni medaglia sono stati analizzati l’atleta, la regione e la provincia di nascita. Nei casi di sport di squadra, staffette o competizioni con più atleti premiati, la medaglia è stata attribuita a ciascun componente, così da riflettere in modo più fedele l’impatto reale dei territori sui risultati complessivi. I dati sono stati poi aggregati per regione, provincia e atleta, consentendo un confronto storico e geografico coerente e comparabile.