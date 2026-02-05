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Bari: agricoltori, oggi manifestazione “per difendere il made in Italy a tavola” Coldiretti Puglia

5 Febbraio 2026
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Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia:

La mobilitazione della Coldiretti arriva al Sud, dopo gli oltre 20mila soci agricoltori che hanno partecipato agli incontri di Torino, Milano, Padova e Roma della settimana scorsa. Migliaia di agricoltori si ritroveranno a Bari per difendere il Made in Italy a tavola, assieme al proprio futuro e a quello dei cittadini consumatori troppo spesso vittimi inconsapevoli di inganni che arrivano sulle loro tavole.

L’appuntamento è per giovedì 5 febbraio, dalle ore 9.30, al Teatro Petruzzelli, in Corso Cavour, assieme al presidente Ettore Prandini, al segretario generale Vincenzo Gesmundo e al presidente di Coldiretti Puglia, Alfonso Cavallo.

Un momento di confronto sui pericoli che minacciano la sovranità alimentare del Paese e le eccellenze della Dieta Mediterranea, ma anche sui risultati ottenuti con le manifestazioni organizzate da Coldiretti in Europa, a partire dal recupero di fondi Pac.

Terminato l’incontro stampa, ne seguirà uno riservato con i soci agricoltori Coldiretti per un confronto a porte chiuse sui dossier aperti, coinvolgendo direttamente i vertici dell’Organizzazione.


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