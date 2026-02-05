Dalla passione per i viaggi e dalla conoscenza professionale del settore dell’aviazione nasce Aviopolis, il primo gioco di contrattazione, in inglese, interamente ispirato al mondo dell’aviazione e degli aeroporti internazionali. A idearlo è Diego Contino, autore e produttore creativo con all’attivo già altri titoli e format di successo. Aviopolis trasporta i giocatori in un viaggio attraverso i principali hub aeroportuali del mondo, dove strategia, negoziazione e capacità decisionale diventano centrali. L’obiettivo è costruire e gestire un network di aeroporti, servizi e investimenti, affrontando i classici imprevisti che possono presentarsi al gate o in cabina come, ad esempio, overbooking, cambi di gate o turbolenze. Pensato per gruppi da 2 a 6 giocatori, Aviopolis mantiene la classica struttura dei più famosi giochi di contrattazione ma integra al suo interno numerose varianti e personalizzazioni, risultando al contempo accessibile ai giocatori occasionali ma stimolante anche per gli appassionati di board game. «L’idea è stata quella di usare una dinamica di gioco familiare per raccontare l’aviazione con ironia e senza tecnicismi, ispirandosi a situazioni reali vissute quotidianamente da tutti i passeggeri», spiega Diego Contino. Il progetto nasce all’interno dell’ecosistema di Cabinair Group, realtà internazionale attiva nel settore aviation, e vede la partecipazione di Micol Colucci come Graphic Designer e Vito Mirko Giacovelli in qualità di Direttore Commerciale. Il lancio di Aviopolis coincide inoltre con l’inaugurazione da parte di Cabinair Group di un nuovo studio creativo con sede a Lecce, focalizzato sullo sviluppo di progetti di web design, 3D e contenuti multimediali dedicati al mondo dell’aviazione. Maggiori informazioni su Aviopolis – The Aviation Board Game sono disponibili sulla pagina web dedicata al gioco: www.aviopolis.com