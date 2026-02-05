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Di seguito il comunicato:
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|Dalla passione per i viaggi e dalla conoscenza professionale del settore dell’aviazione nasce Aviopolis, il primo gioco di contrattazione, in inglese, interamente ispirato al mondo dell’aviazione e degli aeroporti internazionali. A idearlo è Diego Contino, autore e produttore creativo con all’attivo già altri titoli e format di successo.
Aviopolis trasporta i giocatori in un viaggio attraverso i principali hub aeroportuali del mondo, dove strategia, negoziazione e capacità decisionale diventano centrali. L’obiettivo è costruire e gestire un network di aeroporti, servizi e investimenti, affrontando i classici imprevisti che possono presentarsi al gate o in cabina come, ad esempio, overbooking, cambi di gate o turbolenze.
Pensato per gruppi da 2 a 6 giocatori, Aviopolis mantiene la classica struttura dei più famosi giochi di contrattazione ma integra al suo interno numerose varianti e personalizzazioni, risultando al contempo accessibile ai giocatori occasionali ma stimolante anche per gli appassionati di board game.
«L’idea è stata quella di usare una dinamica di gioco familiare per raccontare l’aviazione con ironia e senza tecnicismi, ispirandosi a situazioni reali vissute quotidianamente da tutti i passeggeri», spiega Diego Contino.
Il progetto nasce all’interno dell’ecosistema di Cabinair Group, realtà internazionale attiva nel settore aviation, e vede la partecipazione di Micol Colucci come Graphic Designer e Vito Mirko Giacovelli in qualità di Direttore Commerciale.
Il lancio di Aviopolis coincide inoltre con l’inaugurazione da parte di Cabinair Group di un nuovo studio creativo con sede a Lecce, focalizzato sullo sviluppo di progetti di web design, 3D e contenuti multimediali dedicati al mondo dell’aviazione.
Maggiori informazioni su Aviopolis – The Aviation Board Game sono disponibili sulla pagina web dedicata al gioco: www.aviopolis.com
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|Bio dell’autore
Diego Contino è un brand strategist, giornalista e produttore creativo. Autore per la tv dei ragazzi in RAI e aiuto regista (Vasco Rossi, Manetti Bros, Avati), lavora poi come direttore comunicazione e marketing nell’ospitalità di lusso internazionale e nell’aviazione. Nel 2018 fonda Destinazione Avventura con cui sviluppa progetti di marketing territoriale. Dopo tre giochi da tavolo dedicati alla Puglia, nel 2026 lancia “Aviopolis”, il primo gioco di contrattazione al mondo, in inglese, dedicato al mondo dell’aviazione e degli aeroporti internazionali.