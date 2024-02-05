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30 Aprile 2026
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Borghi d’Italia, bandiera arancione: quattordici eccellenze in Puglia tra Valle d’Itria, Salento e soprattutto foggiano Tci: sono 281 in tutta Italia, assegnate nella giornata inaugurale della Bit di Milano

5 Febbraio 2024
TOURING CLUB ITALIANO Premiazione nazionale BA Sindaci lr

Di seguito un comunicato diffuso dal Touring club italiano:

Il Touring Club Italiano – alla presenza del Ministro del Turismo, Daniela Garnero Santanchè, e di oltre 200 sindaci da tutta Italia – ha assegnato durante la giornata inaugurale della Borsa Internazionale del Turismo (BIT), le 281 Bandiere Arancioni del triennio 2024-2026, confermandone 277 sottoposte alla verifica triennale e premiando 4 nuove località, tra cui Roseto Valfortore (FG).

roseto valfortore panoramicaIn Puglia, quindi, salgono a 14 le Bandiere Arancioni2 in provincia di Brindisi – Cisternino e Oria; 2 in provincia di Lecce – Corigliano D’Otranto e Specchia; 1 in provincia di Bari – Locorotondo; 9 in provincia di Foggia – Alberona, Biccari, Bovino, Orsara di Puglia, Pietramontecorvino, Rocchetta Sant’Antonio, Sant’Agata di Puglia, Troia, ai quali si aggiunge Roseto Valfortore, appena certificata.

La Bandiera Arancione viene assegnata attraverso un processo di certificazione ai comuni dell’entroterra che sanno esprimere grandi eccellenze in termini ambientali, culturali, enogastronomici, di accoglienza e di innovazione sociale e che trovano nel turismo una concreta opportunità di rilancio, nonostante le difficoltà dovute alla situazione di marginalità. Il Touring Club Italiano – che per primo aveva colto il potenziale turistico dell’Italia meno conosciuta e dei piccoli centri dell’entroterra – 25 anni fa ha risposto a un’istanza della Regione Liguria e – insieme a Regioni, comuni e altri enti territoriali – ha aiutato a mutare radicalmente consapevolezza, percezione e modello di sviluppo dei borghi e dei piccoli comuni, contribuendo a trasformarli da ambito marginale a destinazione di tendenza.

Bandiere Arancioni è un esempio concreto dell’impegno della nostra Associazione nel prendersi cura dell’Italia come bene comune – afferma Franco Iseppi, Presidente del Touring Club Italiano – con l’obiettivo di diffondere la conoscenza dei territori, soprattutto quelli meno noti, educando alla bellezza del paesaggio e alla cura dell’ambiente.

(foto interna: di Martina Corbetta, panoramica di Roseto Valfortore)

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