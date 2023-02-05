Dopo due vittorie consecutive in rimonta e piuttosto clamorosamente l’Happy Casa Brindisi prova a dare continuità ai risultati nella trasferta odierna. Al Taliercio inizio alle ore 12, per la partita valida nell’ambito della giornata del campionato di pallacanestro maschile di serie A.
Calcio, serie C girone C: fra le partite in programma oggi Acr Messina-Audace Cerignola, Catanzaro-Fidelis Andria, Foggia-Gelbison, Taranto-Latina, Virtus Francavilla Fontana-Giugliano, Viterbese-Monopoli. Inizio alle 14,30.
Serie D girone H: fra le gare odierne Afragolese-Gravina in Puglia, Nocerina-Casarano (ore 14,30); Brindisi-Martina, Città di Fasano-Molfetta, Nardò-Lavello,Team Altamura-Francavilla in Sinni