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Puglia: 1622034 positivi a test corona virus, incremento di 161 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

5 Febbraio 2023
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 05 febbraio 2023

161

Nuovi casi

4.239

Test giornalieri

2

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 49
Provincia di Bat: 7
Provincia di Brindisi: 15
Provincia di Foggia: 27
Provincia di Lecce: 55
Provincia di Taranto: 9
Residenti fuori regione: -1
Provincia in definizione: 0
15.108

Persone attualmente positive

201

Persone ricoverate in area non critica

7

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.622.034

Casi totali

13.710.039

Test eseguiti

1.597.348

Persone guarite

9.578

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 519.337
Provincia di Bat: 135.787
Provincia di Brindisi: 155.270
Provincia di Foggia: 225.676
Provincia di Lecce: 345.173
Provincia di Taranto: 218.309
Residenti fuori regione: 17.106
Provincia in definizione: 5.376

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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