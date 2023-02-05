Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 05 febbraio 2023
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 49
Provincia di Bat: 7
Provincia di Brindisi: 15
Provincia di Foggia: 27
Provincia di Lecce: 55
Provincia di Taranto: 9
Residenti fuori regione: -1
Provincia in definizione: 0
15.108
Persone attualmente positive
201
Persone ricoverate in area non critica
7
Persone in terapia intensiva
1.597.348
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 519.337
Provincia di Bat: 135.787
Provincia di Brindisi: 155.270
Provincia di Foggia: 225.676
Provincia di Lecce: 345.173
Provincia di Taranto: 218.309
Residenti fuori regione: 17.106
Provincia in definizione: 5.376