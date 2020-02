Quella diffuso da meteonerwork è la situazione del vento alle 5. Fra Puglia e (soprattutto) Basilicata le zone con la maggiore velocità del vento e in particolare il promontorio garganico e il nord barese.

Allerta arancione per il vento fino a burrasca forte e mareggiate (chiusi un po’ovunque cimiteri e giardini pubblici, segnalazioni di alberi e pali crollati a,Foggia sin da ieri) e codice giallo per la neve. Quota zero gradi raggiunta, ad esempio, a Faeto (il piccolo centro del foggiano è quello alla maggiore altitudine della regione) e più o meno allo stesso livello si trova, per esempio, Castel del Monte mentre in valle d’Itria la nitte era all’insegna dei 2-3 gradi.