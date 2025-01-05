Lecce-Genoa 0-0 per il campionato di calcio di serie A. I salentini sono in zona retrocessione con 17 punti in classifica, al terzultimo posto in compagnia del Cagliari.

Serie C girone C: fra le partite oggi in programma Latina-Taranto 3-1, Messina-Audace Cerignola 1-3 e Sorrento-Monopoli 1-2. In classifica il Monopoli è secondo con 41 punti, l’Audace Cerignola è in terza posizione con 38 ed il Taranto è ultimo con 3.

Serie D girone H: Costa d’Amalfi-Casarano 0-7, Fidelis Andria-Città di Fasano 1-0, Francavilla in Sinni-Matera 3-0, Gravina in Puglia-Martina 0-1, Ischia-Brindisi 2-2, Manfredonia-Virtus Francavilla Fontana 0-0, Nardò-Angri 4-0, Real Acerrana-Palmese 0-0, Ugento-Nocerina 1-2. Classifica (prime posizioni): Casarano, Fidelis Andria e Nocerina 37 punti; Martina 35; Virtus Francavilla Fontana 31; (ultime posizioni) Ugento 16, Manfredonia 14, Angri 13, Costa d’Amalfi 12, Brindisi 3.