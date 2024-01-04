Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

È la Befana la regina degli ultimissimi appuntamenti del Wonder Christmas Land in programma venerdì 5 (ore 16.30), e sabato 6 gennaio (ore 16.30 e 19.00). La maestosa produzione teatrale a tema natalizio di scena a Gallipoli, che anche alla sua nona edizione ha richiamato migliaia di presenze da tutta Italia e non solo, è allestita nella Galleria dei due Mari, posta ai piedi del castello angioino, nel centro storico della cittadina ionica. La Befana, accompagnata dal suo simpatico quanto dispettoso aiutante Cenere, sarà pronta ad accogliere il pubblico di grandi e piccini, accompagnandoli nel magico mondo del Wonder, come sempre firmato da POIEOFOLA’-CostruzioniTeatrali con “Ragazzi di Via Malinconico”.

Protagonisti oltre quaranta tra attori e ballerini, in movimento tra cinque differenti ambientazioni, performance interattive, parate coreografiche, spettacoli luminosi, macro-ambientazioni a tema e tante meraviglie. La tenera e simpatica nonnina porta-doni giunge su un carosello dal grande portone dorato attorniata da elfi e magiche creature, che danzano e cantano. Così iniziano le celebrazioni. E tra i personaggi più attesi di queste ultime date del Wonder, torna, appunto, il “fuligginoso” aiutante della nonnina, Cenere, che tanto successo ogni anno riscuote tra i bambini, per le sue simpatiche provocazioni.

“Da noi trovate una befana giocosa e decisamente fuori dagli standard italiani, una befana che trae ispirazione dalle fiabe, più nonnina simpatica e smemorina che vecchietta inquietante. Occhi dolci, dall’accento nordico, non sappiamo come sia capitata in Italia, ma il mondo delle fiabe ce l’ha mandata e noi ce la teniamo proprio così” dicono Roberto Marius Treglia e Alberto Greco, ideatori del Wonder Christmas Land.

Programmazione secondo calendario consultabile su www.wonderchristmasland.it. La durata complessiva del percorso, itinerante per il pubblico, è di circa due ore.

BIGLIETTI: 15 euro bambini (dai 12 mesi in su) e 20 euro adulti.

Info e prenotazioni su www.wonderchristmasland.it e +393296373342.

Il percorso e gli allestimenti sono tutti esclusivamente al coperto. L’accesso a WCL è da Piazzetta dei Musicisti (scarpata del castello).

Programmazione

Venerdì 5 GEN ore 16.30

Sabato 6 GEN ore 16.30 e 19.00