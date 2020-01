Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 14 odierne per 24-36 ore. Si fa riferimento a “venti forti settentrionali con raffiche di burrasca e con rinforzi di burrasca forte sulla Puglia meridionale. Mareggiate lungo le coste esposte.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia. Da notare che, rispetto al messaggio di allerta diffuso ieri e relativo allo stesso arco temporale, vi sia il codice arancione e non più giallo per alcune zone.