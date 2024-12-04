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Martina Franca: scontro con un’auto, morti due cinghiali L'incidente ripropone il problema della sicurezza per la presenza dei suini

4 Dicembre 2024
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La debordante presenza di cinghiali nel territorio, anche in Puglia, rappresenta sempre più un problema per la sicurezza. Stamattina un incidente in territorio di Martina Franca a ridosso di una masseria. Lo scontro tra un’automobile di notevoli dimensioni e due cinghiali sbucati all’improvviso ha provocato la morte degli animali e la stessa vettura ha riportato dei danni. L’auto era condotta da un dottore in agraria. Sono intervenuti i responsabili locali di Coldiretti, organizzazione che sempre più evidenzia il problema che è di sicurezza per gli animali, per le coltivazioni e soprattutto per le persone.

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