Foto tratta da profilo facebook di Taras Zub.
Varie comunità ucraine di rito greco, alcune di esse dalla Campania, ieri a Bari per una preghiera in San Nicola. In basilica hanno pregato per la pace.
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