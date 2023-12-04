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Pellegrini ucraini a Bari: preghiera per la pace in basilica di San Nicola Ieri

4 Dicembre 2023
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Foto tratta da profilo facebook di Taras Zub.

Varie comunità ucraine di rito greco, alcune di esse dalla Campania, ieri a Bari per una preghiera in San Nicola. In basilica hanno pregato per la pace.

 

 


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