Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Il Natale a Fasano è all’insegna dell’accessibilità e dell’inclusione.

In occasione della GIORNATA DELLA DISABILITÀ è in programma lunedì 4 dicembre alle 17.30, con partenza dal sagrato della Chiesa di San Nicola, in Piazza Ciaia, l’inaugurazione di un percorso accessibile per ciechi e ipovedenti che comprende sia le installazioni a tema ‘animali’ che popolano il centro storico realizzate da Paulicelli Srl SB che le proiezioni luminose ammirabili sulle principali chiese prodotte da Proietta Srl.

Alla cerimonia prenderanno parte: l’assessora al Welfare della Regione Puglia Rosa Barone, la direttrice del Dipartimento Welfare della Regione Puglia Valentina Romano, il sindaco di Fasano Francesco Zaccaria, il presidente dell’UICI Puglia Paolo Lacorte, il presidente della sezione territoriale di Brindisi dell’UICI Michele Sardano e il componente del direttivo nazionale della Fondazione Orizzonti Futuri Onlus Antonio Laghezza.

Grazie a quadri tattili delle opere proiettate, a modellini 3D – che riproducono in scala le sculture luminose degli animali – e alla traduzione delle immagini in descrizioni audio multilingue, quello di Fasano è un esempio virtuoso di percorso di luminarie e videoproiezioni urbane accessibili anche a ciechi e ipovedenti.

I modellini 3D delle installazioni luminose e i quadri tattili delle opere proiettate sono stati realizzati da FabLab Poliba, il laboratorio per la fabbricazione digitale del Politecnico di Bari; ad ogni riproduzione è associato un QR Code che permetterà di accedere a una descrizione audio (in italiano e inglese), a cura di Euforica Aps, con le principali caratteristiche di ciascun animale, la sua rappresentazione all’interno del progetto, una storia che lo vede protagonista e una descrizione dettagliata delle opere proiettate sulle facciate chiese.

L’iniziativa fa parte del progetto “Luci di Natale a Fasano: The World of Animals”, promosso dal Comune di Fasano, ideato e realizzato da Euforica APS e Paulicelli Srl SB, azienda storica pugliese specializzata nella progettazione e nell’installazione di luminarie artistiche, in collaborazione con il Ministero del Turismo, l’Assessorato al Welfare della Regione Puglia, lo Zoosafari, la sezione pugliese e di Brindisi dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti (UICI) e con il contributo della Fondazione Orizzonti Futuri Onlus.