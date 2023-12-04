Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia:



Un buon cibo fa buon sangue sia per prevenire le malattie ma anche per garantire gesti di solidarietà come la donazione che in Puglia conta 55mila donatori, una platea che va educata ad alimentarsi al meglio. Il comune impegno sarà portato avanti da Coldiretti Puglia e Avis che affronteranno il delicato tema del giusto cibo per una buona salute lunedì 4 dicembre 2023, alle ore 10,30, presso la sala convegni di Coldiretti Puglia.

Con il presidente di Coldiretti Puglia, Alfonso Cavallo ed il direttore regionale, Pietro Piccioni, ne parleranno Raffaele Romeo, presidente di AVIS Puglia, Antonella Caroli, responsabile del Dipartimento di promozione della salute, del benessere sociale dell’Assessorato alla Sanità della Regione Puglia, Angelo Ostuni, direttore della struttura regionale di coordinamento della medicina trasfusionale della Regione Puglia e Donato Pentassuglia, Assessore all’Agricoltura della Regione Puglia.

Saranno illustrate strategie e programmi condivisi per i servizi alla persona, percorsi preferenziali di accesso al cibo locale nei mercati di Campagna Amica, ma anche programmi per l’educazione alla salute e al cibo sano dalle scuole agli enti pubblici, per sensibilizzare sul valore della solidarietà, della corretta alimentazione e di uno stile di vita sano per la salute fisica e psicologica.