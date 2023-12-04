Di seguito alcune comunicazioni diffuse da Autostrade:
Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione dei portali segnaletici, dalle 22:00 di lunedì 4 alle 6:00 di martedì 5 dicembre, sarà chiuso lo svincolo di Palagianello, in uscita per chi proviene da Bari.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Mottola Castellaneta.
Sulla A16 Napoli-Canosa, dalle 22:00 di lunedì 4 alle 6:00 di martedì 5 dicembre, per consentire lavori di ripristino dei giunti del viadotto “D’Antico”, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiuso il tratto compreso tra Grottaminarda e Lacedonia, verso Canosa/A14 Bologna-Taranto.
Di conseguenza, la stazione di Vallata sarà chiusa in entrata verso Canosa/A14 e chiusa anche l’area di servizio “Calaggio sud”, situata all’interno del suddetto tratto.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
per le lunghe percorrenze, da Napoli verso la Puglia, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Grottaminarda, percorrere la SS90 verso Foggia fino a Bovino e immettersi sulla SR1 fino a Candela, da dove sarà possibile rientrare sulla A16 e proseguire verso Canosa/A14;
per il traffico locale diretto a Vallata, Lacedonia e zone limitrofe, percorrere la SP235 Fondo Valle Ufita;
-sarà chiuso il tratto compreso tra Candela e Vallata, verso Napoli. Di conseguenza, la stazione di Lacedonia sarà chiusa in entrata verso Napoli e chiusa anche l’area di servizio “Calaggio nord”, situata all’interno del suddetto tratto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Candela, seguire le indicazioni per Bovino per poi immettersi sulla SR1 sempre verso Bovino/Napoli e proseguire sulla SS90 fino a Grottaminarda, dove sarà possibile rientrare sulla A16 e proseguire verso Napoli.
Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 22:00 di lunedì 4 alle 6:00 di martedì 5 dicembre, sarà completamente chiusa la stazione di San Severo, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Foggia o di Poggio Imperiale;
-nelle due notti di martedì 5 e mercoledì 6 dicembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra San Severo e Poggio Imperiale, verso Pescara.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di San Severo, seguire le indicazioni per SS16 Adriatica verso Pescara/Termoli e rientrare sulla A14 alla stazione di Poggio Imperiale.
Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione delle barriere antirumore, dalle 6:00 alle 9:00 di martedì 5 dicembre, sarà chiusa la stazione di Molfetta, in uscita per chi proviene da Bari.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Bitonto.
Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti “My Way” in onda su Sky Meteo24 (canale 502 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 del digitale terrestre), su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre) e sui seguenti canali: sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 803.111, attivo 24 ore su 24.