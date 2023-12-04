Sulla A16 Napoli-Canosa, dalle 22:00 di lunedì 4 alle 6:00 di martedì 5 dicembre, per consentire lavori di ripristino dei giunti del viadotto “D’Antico”, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Grottaminarda e Lacedonia, verso Canosa/A14 Bologna-Taranto.

Di conseguenza, la stazione di Vallata sarà chiusa in entrata verso Canosa/A14 e chiusa anche l’area di servizio “Calaggio sud”, situata all’interno del suddetto tratto.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per le lunghe percorrenze, da Napoli verso la Puglia, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Grottaminarda, percorrere la SS90 verso Foggia fino a Bovino e immettersi sulla SR1 fino a Candela, da dove sarà possibile rientrare sulla A16 e proseguire verso Canosa/A14;

per il traffico locale diretto a Vallata, Lacedonia e zone limitrofe, percorrere la SP235 Fondo Valle Ufita;

-sarà chiuso il tratto compreso tra Candela e Vallata, verso Napoli. Di conseguenza, la stazione di Lacedonia sarà chiusa in entrata verso Napoli e chiusa anche l’area di servizio “Calaggio nord”, situata all’interno del suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Candela, seguire le indicazioni per Bovino per poi immettersi sulla SR1 sempre verso Bovino/Napoli e proseguire sulla SS90 fino a Grottaminarda, dove sarà possibile rientrare sulla A16 e proseguire verso Napoli.