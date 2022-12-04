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Puglia, maltempo: allerta fino a stasera Protezione civile, previsioni meteo

4 Dicembre 2022
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Codice arancione per il Salento, allerta gialla per barese e tarantino. Allerta per altre cinque regioni italiane (immagine: tratta da dipartimento della protezione civile).

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 20. Si fa riferimento a “precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del territorio regionale, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati, sulla Puglia centrale; Venti: da forti a burrasca meridionali, in graduale attenuazione.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.

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