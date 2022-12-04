Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 04 dicembre 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 267
Provincia di Bat: 77
Provincia di Brindisi: 145
Provincia di Foggia: 162
Provincia di Lecce: 431
Provincia di Taranto: 138
Residenti fuori regione: 18
Provincia in definizione: 2
16.077
Persone attualmente positive
216
Persone ricoverate in area non critica
18
Persone in terapia intensiva
1.535.981
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 501.262
Provincia di Bat: 131.851
Provincia di Brindisi: 149.213
Provincia di Foggia: 217.957
Provincia di Lecce: 328.801
Provincia di Taranto: 210.616
Residenti fuori regione: 16.402
Provincia in definizione: 5.251