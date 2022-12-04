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5 Maggio 2026
Omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo: quattordici arresti di esponenti di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio Contrasto alla guerra di mala barese, operazione antimafia interforze. Gli omicidi avvennero due anni fa a Bari e il mese scorso in discoteca a Bisceglie

Puglia: 1561353 positivi a test corona virus, incremento di 1240 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

4 Dicembre 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 04 dicembre 2022

1.240

Nuovi casi

8.151

Test giornalieri

0

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 267
Provincia di Bat: 77
Provincia di Brindisi: 145
Provincia di Foggia: 162
Provincia di Lecce: 431
Provincia di Taranto: 138
Residenti fuori regione: 18
Provincia in definizione: 2
16.077

Persone attualmente positive

216

Persone ricoverate in area non critica

18

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.561.353

Casi totali

13.270.017

Test eseguiti

1.535.981

Persone guarite

9.295

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 501.262
Provincia di Bat: 131.851
Provincia di Brindisi: 149.213
Provincia di Foggia: 217.957
Provincia di Lecce: 328.801
Provincia di Taranto: 210.616
Residenti fuori regione: 16.402
Provincia in definizione: 5.251

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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