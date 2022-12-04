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Bari-Pisa 0-0, per la Virtus pesante sconfitta a Catanzaro, il Barletta corsaro è secondo Calcio: gli impegni delle squadre pugliesi

4 Dicembre 2022
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Di Stefano Inchingolo:

Pareggio casalingo per il Bari nella giornata odierna del campionato di calcio di serie B. Formazione pugliese in zona playoff ma si allontana dalla vetta.

Serie C girone C: fra le partite del primo pomeriggio Catanzaro-Virtus Francavilla Fontana 4-1.

Serie D girone H: fra i risultati odierni Bitonto-Martina 2-2, Cavese-Casarano 2-1, Città di Fasano-Team Altamura 0-0) parziale), Francavilla in Sinni-Gravina in Puglia 1-1, Molfetta-Brindisi 2-3, Nardò-Afragolese 2-1, Puteolana-Barletta 0-1. In classifica: Cavese 30, Barletta 28, Nardò 26, Brindisi 25, Città di Fasano 23. Team Altamura e Casarano 22. Il Martina è nono con 18 punti,  Bitonto undicesimo a quota 16, Molfetta 14, Gravina in Puglia punltimo con 9 punti, chiude la Puteolana con 7.

 

 

 

 

 

 

 

 

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