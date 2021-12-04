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Puglia: 280716 positivi a test corona virus, incremento di 369 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

4 Dicembre 2021
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 04 dicembre 2021

369

Nuovi casi

23.422

Test giornalieri

2

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 88
Provincia di Bat: 10
Provincia di Brindisi: 61
Provincia di Foggia: 105
Provincia di Lecce: 50
Provincia di Taranto: 49
Residenti fuori regione: 5
Provincia in definizione: 1
4.498

Persone attualmente positive

133

Persone ricoverate in area non critica

21

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

280.716

Casi totali

4.868.417

Test eseguiti

269.324

Persone guarite

6.894

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 101.459
Provincia di Bat: 28.814
Provincia di Brindisi: 22.409
Provincia di Foggia: 49.966
Provincia di Lecce: 33.366
Provincia di Taranto: 43.100
Residenti fuori regione: 1.058
Provincia in definizione: 544

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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