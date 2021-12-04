Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 04 dicembre 2021
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 88
Provincia di Bat: 10
Provincia di Brindisi: 61
Provincia di Foggia: 105
Provincia di Lecce: 50
Provincia di Taranto: 49
Residenti fuori regione: 5
Provincia in definizione: 1
4.498
Persone attualmente positive
133
Persone ricoverate in area non critica
21
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 101.459
Provincia di Bat: 28.814
Provincia di Brindisi: 22.409
Provincia di Foggia: 49.966
Provincia di Lecce: 33.366
Provincia di Taranto: 43.100
Residenti fuori regione: 1.058
Provincia in definizione: 544