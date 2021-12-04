Calcio serie B: fra le partite in programma oggi c’è Lecce-Reggina. Inizio ore 16,30.
Serie D girone H: tre anticipi oggi con inizio alle 14,30. Si giocano Gravina in Puglia-Sorrento, Lavello-Butonto e Virtus Matino-Mariglianese.
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