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4 Maggio 2026
Bari: comitato per l’ordine e la sicurezza dopo omicidi e sparatorie e in vista della festa patronale Domani sarà presente in Puglia il ministro dell'Interno

Lecce-Reggina, tre partite di serie D girone H Calcio: gli impegni delle squadre pugliesi oggi

4 Dicembre 2021
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Calcio serie B: fra le partite in programma oggi c’è Lecce-Reggina. Inizio ore 16,30.

Serie D girone H: tre anticipi oggi con inizio alle 14,30. Si giocano Gravina in Puglia-Sorrento, Lavello-Butonto e Virtus Matino-Mariglianese.

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