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Campagna vaccinale in Puglia, terza dose per una coppia di ultracentenari Marito e moglie hanno fatto l'iniezione nell'hub di Bitonto

4 Dicembre 2021
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«Per scegliere di proteggersi con il vaccino non è mai troppo tardi: lo straordinario esempio di una coppia over 100 a Bitonto. Marco, 103 anni, e Pasqua, 100 anni, marito e moglie, si sono presi per mano come fanno da sempre per gli appuntamenti importanti e hanno fatto insieme la terza dose di vaccino nell’hub di Bitonto». A raccontarlo è l’Azienda sanitaria di Bari, impegnata nella campagna di protezione dal Coronavirus.
Marito e moglie hanno scelto di fare la terza iniezione dando «uno straordinario esempio di fiducia nella medicina e nella scienza – commentano gli operatori del dipartimento di Prevenzione della Asl-; negli occhi di Marco e Pasqua abbiamo colto tutta la forza e la determinazione con cui anche loro stanno contribuendo alla lotta al virus».
Foto Asl Bari

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