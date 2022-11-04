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Puglia: 1523686 positivi a test corona virus, incremento di 1195 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

4 Novembre 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 04 novembre 2022

1.195

Nuovi casi

8.832

Test giornalieri

5

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 369
Provincia di Bat: 65
Provincia di Brindisi: 160
Provincia di Foggia: 126
Provincia di Lecce: 320
Provincia di Taranto: 137
Residenti fuori regione: 15
Provincia in definizione: 3
13.345

Persone attualmente positive

167

Persone ricoverate in area non critica

8

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.523.686

Casi totali

13.023.652

Test eseguiti

1.501.161

Persone guarite

9.180

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 490.758
Provincia di Bat: 129.619
Provincia di Brindisi: 145.088
Provincia di Foggia: 213.533
Provincia di Lecce: 317.126
Provincia di Taranto: 206.342
Residenti fuori regione: 16.049
Provincia in definizione: 5.171

 

 

 

 

 

 

 

 


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