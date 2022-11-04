Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 04 novembre 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 369
Provincia di Bat: 65
Provincia di Brindisi: 160
Provincia di Foggia: 126
Provincia di Lecce: 320
Provincia di Taranto: 137
Residenti fuori regione: 15
Provincia in definizione: 3
13.345
Persone attualmente positive
167
Persone ricoverate in area non critica
8
Persone in terapia intensiva
1.501.161
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 490.758
Provincia di Bat: 129.619
Provincia di Brindisi: 145.088
Provincia di Foggia: 213.533
Provincia di Lecce: 317.126
Provincia di Taranto: 206.342
Residenti fuori regione: 16.049
Provincia in definizione: 5.171