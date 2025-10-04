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Da oggi, gli sportelli ATM Postamat di 11 uffici postali tra le province di Foggia e Barletta-Andria-Trani resteranno spenti durante la notte, dalle 19:00 alle 8:30 del mattino successivo.

Cerignola, Foggia, Lucera, Manfredonia, Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia, San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico nel foggiano. Margherita di Savoia, Trani e Trinitapoli nella Bat.

Brindisi Casale; Brindisi 1, Brindisi, Brindisi 9, Casalini, Ceglie Messapica 1, Cisternino, Erchie, Fasano 1, Francavilla Fontana 1, Latiano, Mesagne, Mesagne 1, Ostuni, Pezze di Greco, San Donaci, San Pietro Vernotico, Torchiarolo nel brindisino.
Castellaneta, Fragagnano, Lama, Lizzano, Manduria, Martina Franca 1, Martina Franca 2, Monteiasi, Monteparano, San Vito, Taranto 7 nel tarantino.
Il provvedimento ha carattere temporaneo.

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