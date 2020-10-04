Un pareggio casalingo per il Bari, sconfitte per Monopoli e Virtus Francavilla Fontana. Turno sostanzialmente negativo per le pugliesi nella seconda giornata del campionato di calcio di serie C girone C.
SERIE D girone H seconda giornata
Città di Fasano-Sorrento 1-1
Fidelis Andria-Audace Cerignola 0-0
Gravina in Puglia-Puteolana 4-1
Molfetta-Francavilla in Sinni 3-0
Nardò-Az Picerno 0-3
Portici-Casarano 2-2
Real Aversa-Bribdisi 0-1
Taranto-Bitonto 2-1
Team Altamura-Lavello 2-1
In classifica al comando il Brindisi con 5 punti (penalizzato di un punto)