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3 Maggio 2026
Giornata della libertà di stampa In Italia si commemorano i giornalisti uccisi

Bari-Teramo 1-1, Monopoli-Catania 0-1, Turris-Virtus Francavilla Fontana 1-0 Calcio: tutto sommato male le pugliesi di serie C girone C. I risultati della serie D girone H: Taranto-Bitonto 2-1

4 Ottobre 2020
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Un pareggio casalingo per il Bari, sconfitte per Monopoli e Virtus Francavilla Fontana. Turno sostanzialmente negativo per le pugliesi nella seconda giornata del campionato di calcio di serie C girone C.

SERIE D girone H seconda giornata

Città di Fasano-Sorrento 1-1

Fidelis Andria-Audace Cerignola 0-0

Gravina in Puglia-Puteolana 4-1

Molfetta-Francavilla in Sinni 3-0

Nardò-Az Picerno 0-3

Portici-Casarano 2-2

Real Aversa-Bribdisi 0-1

Taranto-Bitonto 2-1

Team Altamura-Lavello 2-1

In classifica al comando il Brindisi con 5 punti (penalizzato di un punto)


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