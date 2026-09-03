Di seguito il testo della lettera del circolo Legambiente di Palagiano:

Con nostra nota di pari oggetto in data 23.05.2026 (che, ad ogni buon conto, si allega) segnalavamo “𝐥𝐚 𝐮𝐫𝐠𝐞𝐧𝐭𝐞

𝐧𝐞𝐜𝐞𝐬𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐝𝐢 𝐫𝐞𝐠𝐨𝐥𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐥’𝐮𝐬𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐬𝐩𝐢𝐚𝐠𝐠𝐢𝐚 𝐝𝐢 “𝐏𝐢𝐧𝐨 𝐝𝐢 𝐋𝐞𝐧𝐧𝐞””, per prevenire e reprimere

comportamenti che minacciano la tutela dell’importante, quanto delicato, ambiente costiero. Si segnalavano, tra

gli altri:

Camper parcheggiati ovunque e persino a ridosso della battigia (senza che l’area sia all’uopo attrezzata);

accensione di fuochi e barbecue sulla spiaggia a poca distanza dalla vegetazione dunale e dalla

retrostante pineta;

scorribande con fuori-strada (anche nottetempo) sulle dune e sulla spiaggia;

veri e propri accampamenti, anche per più giorni, in una zona peraltro sguarnita di servizi igienici;

cavalli a passeggio lungo la battigia, in mare e sulle dune;

Tutte attività, peraltro, espressamente vietate dalle Ordinanze balneare estive emanate dalla Regione Puglia

𝐂𝐡𝐢𝐞𝐝𝐞𝐯𝐚𝐦𝐨, 𝐚𝐥𝐦𝐞𝐧𝐨, 𝐥’𝐞𝐦𝐚𝐧𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐯𝐞𝐝𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐧𝐞𝐜𝐞𝐬𝐬𝐚𝐫𝐢 𝐚𝐝 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐫𝐫𝐞 𝐮𝐧𝐚 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐞𝐭𝐭𝐚 𝐟𝐫𝐮𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚

𝐬𝐩𝐢𝐚𝐠𝐠𝐢𝐚 𝐜𝐨𝐧 𝐥’𝐚𝐩𝐩𝐨𝐬𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐚𝐝𝐞𝐠𝐮𝐚𝐭𝐚 𝐬𝐞𝐠𝐧𝐚𝐥𝐞𝐭𝐢𝐜𝐚 𝐝𝐢 𝐫𝐢𝐟𝐞𝐫𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨.

MA NULLA E’ ACCADUTO! E nell’inerzia delle Autorità competenti, i fenomeni negativi da noi denunciati non solo

si sono ripetuti, ma, se possibile, anche in forma più accentuata.

Fuochi, barbecue, accampamenti permanenti, macchine parcheggiate non solo ad impedire l’accesso alla

spiaggia, ma tranquillamente 𝐒𝐔𝐋𝐋𝐄 𝐃𝐔𝐍𝐄! In alcuni giorni si è registrata la presenza simultanea di ben 15

camper! E la spiegazione è semplice, basta consultare le App. che usano i camperisti, dove si può

tranquillamente leggere “𝒑𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒎𝒐𝒍𝒕𝒐 𝒃𝒆𝒍𝒍𝒐, 𝒑𝒂𝒓𝒄𝒉𝒆𝒈𝒈𝒊𝒐 𝒈𝒓𝒂𝒕𝒖𝒊𝒕𝒐 𝒕𝒖𝒕𝒕𝒐 𝒍’𝒂𝒏𝒏𝒐, 𝒂𝒓𝒆𝒂 𝒏𝒐𝒏 𝒂𝒕𝒕𝒓𝒆𝒛𝒛𝒂𝒕𝒂”.

𝐂𝐇𝐈𝐄𝐃𝐈𝐀𝐌𝐎 𝐂𝐇𝐄 𝐒𝐈 𝐏𝐎𝐍𝐆𝐀 𝐅𝐈𝐍𝐄 𝐂𝐎𝐍 𝐃𝐄𝐂𝐈𝐒𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐀 𝐐𝐔𝐄𝐒𝐓𝐄 𝐕𝐈𝐎𝐋𝐀𝐙𝐈𝐎𝐍𝐈 𝐄𝐃 𝐀𝐆𝐆𝐑𝐄𝐒𝐒𝐈𝐎𝐍𝐈 𝐀𝐋 𝐍𝐎𝐒𝐓𝐑𝐎

𝐏𝐀𝐓𝐑𝐈𝐌𝐎𝐍𝐈𝐎 𝐂𝐎𝐒𝐓𝐈𝐄𝐑𝐎, 𝐀𝐃𝐎𝐓𝐓𝐀𝐍𝐃𝐎 𝐓𝐔𝐓𝐓𝐈 𝐈 𝐏𝐑𝐎𝐕𝐕𝐄𝐃𝐈𝐌𝐄𝐍𝐓𝐈 𝐍𝐄𝐂𝐄𝐒𝐒𝐀𝐑𝐈 𝐄 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐕𝐄𝐍𝐄𝐍𝐃𝐎 𝐏𝐄𝐑

𝐈𝐌𝐏𝐎𝐑𝐑𝐄 𝐈𝐋 𝐑𝐈𝐒𝐏𝐄𝐓𝐓𝐎 𝐃𝐄𝐋𝐋𝐄 𝐍𝐎𝐑𝐌𝐄.