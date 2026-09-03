Di Nino Sangerardi:

Si tiene a Sammichele di Bari , dal 4 al 6 settembre, la XVIII edizione del Festival Nazionale de I Borghi più belli d’Italia, l’appuntamento annuale che riunisce amministratori, delegazioni e rappresentanti dei comuni aderenti alla rete, provenienti da tutta Italia.

Per tre giorni il borgo pugliese sarà luogo di incontro e confronto tra territori diversi, con un programma che affiancherà momenti istituzionali e di approfondimento a iniziative culturali, spettacoli, musica, folklore ed enogastronomia. Il Festival è un’occasione per condividere esperienze e progetti, confrontarsi sulle prospettive dei piccoli centri e raccontare al pubblico il patrimonio di storia, cultura, paesaggio, tradizioni e produzioni locali che caratterizza i Borghi italiani.

Verranno coinvolti l’Amministrazione comunale, le associazioni, i volontari e la comunità locale. Il programma prevede incontri e convegni, appuntamenti culturali, iniziative dedicate al folklore e alle tradizioni, musica e attività legate all’enogastronomia, offrendo ai visitatori la possibilità di conoscere più da vicino realtà provenienti da diverse regioni italiane.

Il Festival sarà anche un momento di riflessione sulle sfide che interessano i piccoli Comuni: “dalla tutela del territorio alla sostenibilità, dall’innovazione alla capacità di creare nuove opportunità di sviluppo e lavoro, fino al contrasto allo spopolamento. Un confronto che parte dal valore delle comunità locali e dalla necessità di preservarne l’identità, accompagnandole al tempo stesso verso nuove prospettive di crescita”.

“Diamo il benvenuto in Puglia all’Associazione, ai sindaci e alle delegazioni che arriveranno da tutta Italia per questo Festival – dichiara assessore all’Agricoltura e allo Sviluppo rurale della Regione Puglia, Francesco Paolicelli –. I nostri borghi sono luoghi autentici, nei quali il paesaggio, le tradizioni e il lavoro delle comunità si incontrano e diventano parte di un patrimonio che dobbiamo saper valorizzare e far conoscere. In questo racconto l’agroalimentare ha un ruolo centrale: non è soltanto una componente della nostra economia, ma espressione diretta dei territori, delle loro produzioni e delle competenze che si tramandano nel tempo. Investire sui borghi significa quindi anche creare le condizioni perché queste realtà possano generare nuove opportunità, rafforzando il legame tra agricoltura, turismo, cultura e sviluppo locale. Il Festival di Sammichele sarà anche un’occasione per condividere questa idea e questa strategia su cui come Regione stiamo fondando la nostra azione, con le tante comunità che rappresentano, in tutta Italia, una parte importante del nostro patrimonio territoriale”.

“Il Festival è un appuntamento importante per la nostra Associazione perché ci permette ogni anno di incontrarci, condividere esperienze e confrontarci sulle prospettive dei nostri territori – dichiara il presidente de I Borghi più belli d’Italia, Fiorello Primi –. Quest’anno siamo a Sammichele di Bari, dove arriveranno realtà da tutta Italia, ciascuna con la propria storia e le proprie tradizioni. Tre giornate di incontro e di festa, ma anche un’occasione per mettere in comune idee e progetti e ragionare sulle sfide che i piccoli comuni sono chiamati ad affrontare. I borghi sono comunità vive, grazie alle persone che ogni giorno lavorano per conservarne l’identità e, allo stesso tempo, costruirne il futuro. È proprio questo che vogliamo raccontare durante il Festival”.

Per tutta la durata della manifestazione saranno attivi il Villaggio dei Borghi, con la partecipazione delle delegazioni regionali, l’area espositiva del MIB, il mercato dell’artigianato della regione ospitante e gli spazi dedicati alle iniziative culturali, allo spettacolo e alla valorizzazione del folklore e delle tradizioni pugliesi.

“Il nostro Comune ha avuto quest’anno l’opportunità di ospitare questo appuntamento, che rappresenta un’occasione importante per Sammichele e per l’intera Puglia – dichiara il sindaco di Sammichele di Bari, Lorenzo Netti –. Grazie alla collaborazione della Regione Puglia, del Governo e delle altre istituzioni, abbiamo costruito un programma che vuole mettere al centro il nostro territorio e, più in generale, il patrimonio dei borghi italiani. Saranno tre giornate di incontri, cultura e partecipazione, alle quali auspichiamo possano prendere parte anche i rappresentanti del mondo politico, culturale, economico e sociale pugliese”.

La XVIII edizione del Festival è organizzata in sinergia con Regione Puglia, Città Metropolitana di Bari, Anci Puglia e Camera di Commercio di Bari.