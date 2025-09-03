Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Sarà la splendida voce di Mario Rosini ad aprire, giovedì 4 settembre alle ore 21, la 3^ edizione di PlayDMusic, il festival musicale organizzato dalla John Cage Music Academy – Associazione Culturale 4’33” con il cofinanziamento del Consiglio Regionale della Puglia e del Comune di Bitonto. La rassegna propone quattro appuntamenti imperdibili e completamente gratuiti, che si terranno dal 4 al 14 settembre 2025 alla Cittadella del Bambino (ex “Contessa”), in via G. Falcone e P. Borsellino a Bitonto, con repertori trasversali, atmosfere coinvolgenti e un solo invito da tenere bene a mente: “Porta un plaid, stenditi sul prato e goditi lo spettacolo!”.

PlayDMusic è rivolto a tutti coloro che amano lasciarsi sorprendere dalla musica in tutte le sue sfumature. Dal jazz alla musica classica, dalla canzone d’autore al contemporaneo: le note degli artisti presenti daranno vita a un’esperienza sensoriale e partecipativa da vivere appieno.

Mario Rosini nasce a Gioia del Colle il 6 novembre 1963. Attualmente docente di canto jazz presso il conservatorio “E. Duni” di Matera, risulta vincitore della borsa di studio ad Umbria Jazz 1990 per le clinics di tastiere e computer music tenute da Joe Zawinul. Nel 2004 risulta secondo classificato al 54° Festival di Sanremo con la canzone “Sei la vita mia” e terzo per il premio della critica “Mia Martini”. Dal 2008 ricopre l’importante carica di presidente della commissione artistica del prestigioso riconoscimento dedicato alla memoria di Mia Martini.

Numerose le sue esibizioni in concerto con artisti del calibro di Bobby McFerrin, Dee Dee Bridgwater, Rory Offmann, Sarah Jane Morris e Phil Palmer. È stato in tour con – solo per citarne alcuni – Anna Oxa, Rossana Casale, Mia Martini, Irene Grandi e Alex Britti, Neri per Caso, Simona Bencini e Fabrizio Bosso. La sua discografia è di grande rilievo e vanta oltre quaranta titoli.

Il suo nuovo progetto musicale ha come colonna portante la forma canzone e, dunque, tutte le sue derivazioni maturate nel corso degli anni. Forte del rodatissimo affiatamento del trio con Mimmo Campanale alla batteria e Paolo Romano al basso elettrico, la raccolta di Rosini si avvince di composizioni cha fanno parte del vasto repertorio italiano, con chiari riferimenti al cantautorato più ricercato, con incursioni e contaminazioni di vari stili che offrono allo spettatore una rosa di sensazioni mai scontate e stantie.

Tappa obbligata del concerto, a cui seguirà il dj set di AQUAFREDDA, è il riferimento al festival di Sanremo con la canzone “Sei la vita mia“, che ha visto Rosini piazzarsi al secondo posto della classifica generale, ma anche alle ultimissime apparizioni in Rai, specialmente nella trasmissione “The Voice Senior“, con rivisitazioni di pagine della musica italiana proposte anche qui con grande successo.

Il concerto, con accesso libero e gratuito, è organizzato dalla John Cage Music Academy – Associazione Culturale 4’33”, in collaborazione con Euroansa SpA, e con il sostegno di partner e sponsor privati: Ellegidue, Traetta 57 B&B, CAB Bitonto, Decaro Caffè, Vicos, Agridè, Mezzadè, Artemisia, Coviello Vernici, Ottica Blink, Macelleria Gustami, Elettrosystem, Sgaramella store, Casa Milo, Privilege Cafè. I partner tecnici, invece, sono Ars Technologies e Cooperativa OPS!