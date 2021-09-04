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Puglia: 264627 positivi a test corona virus, incremento di 228 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

4 Settembre 2021
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 04 settembre 2021

228

Nuovi casi

16.224

Test giornalieri

5

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 70
Provincia di Bat: 4
Provincia di Brindisi: 28
Provincia di Foggia: 54
Provincia di Lecce: 55
Provincia di Taranto: 16
Residenti fuori regione: 1
Provincia in definizione: 0
4.323

Persone attualmente positive

230

Persone ricoverate in area non critica

20

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

264.627

Casi totali

3.343.272

Test eseguiti

253.582

Persone guarite

6.722

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 97.567
Provincia di Bat: 27.630
Provincia di Brindisi: 20.971
Provincia di Foggia: 46.624
Provincia di Lecce: 29.982
Provincia di Taranto: 40.438
Residenti fuori regione: 967
Provincia in definizione: 448

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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