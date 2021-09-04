Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 04 settembre 2021
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 70
Provincia di Bat: 4
Provincia di Brindisi: 28
Provincia di Foggia: 54
Provincia di Lecce: 55
Provincia di Taranto: 16
Residenti fuori regione: 1
Provincia in definizione: 0
4.323
Persone attualmente positive
230
Persone ricoverate in area non critica
20
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 97.567
Provincia di Bat: 27.630
Provincia di Brindisi: 20.971
Provincia di Foggia: 46.624
Provincia di Lecce: 29.982
Provincia di Taranto: 40.438
Residenti fuori regione: 967
Provincia in definizione: 448