Sabino Selvarolo, 41 anni, scomparso dal 27 agosto. Ricerche in corso a Canosa di Puglia e nel circondario, non viene escluso nulla. Neanche un caso di lupara bianca.
(immagine: fonte tgnorba)
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