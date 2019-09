Biccari: giornalisti e blogger dormono sugli alberi

Di seguito il comunicato:

Giornalisti e blogger dormiranno sugli alberi, nelle casette costruite nel bosco di Biccari, e nella bubble room, la “stanza trasparente” posta nel cuore del Parco Avventura biccarese. Pernotteranno a Biccari dal 4 al 9 settembre 2019, visiteranno il paese, e faranno tappa anche ad Alberona, Castelluccio Valmaggiore e Celle di San Vito: sono i blogger e i giornalisti che arriveranno da tutta Italia per il press tour “Natura in Festa”, promosso dal Comune di Biccari e finanziato dalla Regione Puglia grazie al Programma Operativo Regionale FESR-FSE 2014-2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo”, Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche.

LE CASE SUGLI ALBERI. Ne ha parlato anche il Corriere della Sera, nei giorni scorsi: in Italia, sono sempre più apprezzati i soggiorni turistici alternativi e, anche in questo senso, Biccari è all’avanguardia, perché dà la possibilità di dormire nelle casette di legno costruite sugli alberi e nella bubble room, una vera e propria stanza nel cuore del bosco, col “tetto” trasparente, per essere a diretto contatto con la natura e le stelle.

PUGLIA DI MONTAGNA E FORESTE. Che in Puglia ci siano montagne e foreste è un dato ancora poco conosciuto. I Monti Dauni contano la cima più alta della regione, con i 1152 metri del Monte Cornacchia, e oltre 10mila ettari di boschi. E’ una Puglia per molti versi inedita. L’obiettivo è di promuoverla, farla conoscere, così da ampliare ulteriormente un’offerta turistica che sta già incoronando l’antica e la moderna Apulia quale regione più attrattiva d’Italia. Per consolidare e migliorare i risultati straordinari degli ultimi anni, i Monti Dauni sono forse la migliore risorsa pugliese. Biccari sta facendo un lavoro eccezionale, con riconoscimenti unanimi soprattutto per il successo che stanno ottenendo il Parco Avventura e tutta l’area che si sviluppa attorno al Lago Pescara.