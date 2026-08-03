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Trinitapoli che dialoga: oggi Rajae Bezzaz Rassegna

4 Agosto 2026
Rajae Arab 0323ok

Di seguito un comunicato, corredato da foto, diffuso dagli organizzatori:

Nell’ambito di “Storie d’Estate – Le emozioni che ci uniscono” arriva “Trinitapoli che Dialoga”, tre serate dedicate ai libri, alla cultura e al piacere dell’incontro. Appuntamento anche martedì 4 e giovedì 5 agosto 2026, dalle ore 19:30, in Viale Vittorio Veneto a Trinitapoli. Ingresso gratuito con posti a sedere e con spazio dedicato anche ai laboratori creativi per bambini.

In particolare martedì 4 agosto sarà ospite Rajae Bezzaz, storica inviata di Striscia la Notizia, conduttrice radio e autrice. Al centro della serata ci sarà «L’Araba Felice – La vita svelata di una musulmana poco ortodossa» (Cairo editore), libro in cui l’autrice racconta, con ironia, lucidità e leggerezza, la propria esperienza di donna sospesa tra due culture, affrontando il tema dell’identità e della convivenza tra mondi apparentemente lontani, ma accomunati da molti punti di contatto.


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