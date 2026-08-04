Di Domenico Michele Saldutto:

Le spiagge libere continuano ad accendere il dibattito pubblico nazionale che si estende sul territorio, in particolare ogni estate nel periodo di inizio della stagione balneare si torna a rivendicare il diritto di avere degli spazi accessibili di spiagge libere comunali.

La Regione Puglia con il programma “Mare democratico” a cui ha partecipato con un avviso pubblico, informa che anche il Comune di Margherita di Savoia, è beneficiario di un finanziamento di 50.000 euro.

Ma la domanda sorge spontanea: Quale sarebbe la spiaggia libera che avrebbe ricevuto i fondi? Restano diversi interrogativi a cui bisognerà dare risposte, per evitare che esistano differenziazioni di spiagge di serie A e di serie B, le spiagge libere sul territorio comunale, se ne contano appena tre disponibili devono essere accessibili a tutti, e non ostacolate da interventi privati che comprometterebbero la loro fruizione in un altra destinazione.

Questo sollecitano e rimarcano in una iniziativa, cittadini e bagnanti in prevalenza forestieri e ospiti nella Città delle Saline , che hanno lanciato una petizione civica che ha raggiunto oltre 450 firme, è che rinvendica il diritto del mare democratico per tutti , deve essere una scelta non un obbligo recarsi in uno degli oltre 90 stabilimenti balneari.

Gli stessi vogliono la tutela della spiaggia libera menzionata, e hanno anche affiso un cartello degno di attenzione, con la scritta “Porta con te i rifiuti”a dimostrazione della cura che hanno verso la spiaggia e il mare che ha ricevuto la bandiera verde e blu. . Si segnala inoltre che i cestini quei pochi che erano presenti sono spariti dalla spiaggia.

l’iniziativa ha catturato l’attenzione del Reporter cittadino, già ex portavoce civico e culturale Ama la tua città Margherita, che come già avvenuto nel recente passato a difesa del bene pubblico, sostiene e supporta la petizione civica.