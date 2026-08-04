Di Domenico Michele Saldutto:
Le spiagge libere continuano ad accendere il dibattito pubblico nazionale che si estende sul territorio, in particolare ogni estate nel periodo di inizio della stagione balneare si torna a rivendicare il diritto di avere degli spazi accessibili di spiagge libere comunali.
La Regione Puglia con il programma “Mare democratico” a cui ha partecipato con un avviso pubblico, informa che anche il Comune di Margherita di Savoia, è beneficiario di un finanziamento di 50.000 euro.
Ma la domanda sorge spontanea: Quale sarebbe la spiaggia libera che avrebbe ricevuto i fondi? Restano diversi interrogativi a cui bisognerà dare risposte, per evitare che esistano differenziazioni di spiagge di serie A e di serie B, le spiagge libere sul territorio comunale, se ne contano appena tre disponibili devono essere accessibili a tutti, e non ostacolate da interventi privati che comprometterebbero la loro fruizione in un altra destinazione.
Questo sollecitano e rimarcano in una iniziativa, cittadini e bagnanti in prevalenza forestieri e ospiti nella Città delle Saline , che hanno lanciato una petizione civica che ha raggiunto oltre 450 firme, è che rinvendica il diritto del mare democratico per tutti , deve essere una scelta non un obbligo recarsi in uno degli oltre 90 stabilimenti balneari.
Gli stessi vogliono la tutela della spiaggia libera menzionata, e hanno anche affiso un cartello degno di attenzione, con la scritta “Porta con te i rifiuti”a dimostrazione della cura che hanno verso la spiaggia e il mare che ha ricevuto la bandiera verde e blu.
. Si segnala inoltre che i cestini quei pochi che erano presenti sono spariti dalla spiaggia.
l’iniziativa ha catturato l’attenzione del Reporter cittadino, già ex portavoce civico e culturale Ama la tua città Margherita, che come già avvenuto nel recente passato a difesa del bene pubblico, sostiene e supporta la petizione civica.
Nota: Ci riprendiamo il nostro mare: La battaglia per le spiagge libere del Sindaco di Bacoli.
Il caso delle spiagge nel Sud Italia, merita attenzione in particolare per quanto sta avvenendo nel Comune di Bacoli, nel territorio della provincia di Napoli.
dove il primo cittadino, il Sindaco Josi Della Ragione, in una battaglia di buonsenso e educazione civica nel rispetto della legge, ha concesso sul litorale la fruizione degli accessi al mare e ha promesso che l’81% della costa sarà free, nelle ultime settimane ha installato sulle spiagge libere del territorio comunale le docce gratis.