Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Alberobello:

“Prosegue il calendario di “We Are in Trulli Summer Edition – Trentennale UNESCO” con un appuntamento dedicato a uno dei protagonisti più amati della comicità pugliese: mercoledì 5 agosto 2026, alle ore 19.30, presso il Trullo Sovrano in Piazza Sacramento, la presentazione del volume “Il miglior Gianni della nostra vita”, dedicato alla straordinaria carriera artistica di Gianni Ciardo, attore, cabarettista e protagonista della cultura e dello spettacolo pugliese.

«Alberobello continua a investire nella cultura come strumento di crescita e di condivisione – dichiara il Sindaco Francesco De Carlo –. Ospitare Gianni Ciardo significa accogliere un artista che, con il suo talento e la sua ironia, ha saputo raccontare la nostra terra con autenticità, contribuendo a valorizzarne l’identità ben oltre i confini regionali. Siamo felici di offrire ai cittadini e ai visitatori l’opportunità di incontrare uno degli interpreti più rappresentativi della cultura e dello spettacolo pugliese.»

L’iniziativa, inserita nel palinsesto “We Are in Trulli – Summer Edition | Trentennale UNESCO” e promossa da I Presìdi del Libro Alberobello in collaborazione con Pro Loco Alberobello e il Comune di Alberobello, rappresenta un’occasione per ripercorrere oltre cinquant’anni di teatro, cabaret, televisione, cinema e musica attraverso il percorso umano e artistico di un protagonista capace di dare voce, con ironia e autenticità, all’identità pugliese.

Il volume, curato da Domenico Palattella e Lorenzo Procacci Leone, è il primo libro interamente dedicato a Gianni Ciardo e raccoglie testimonianze, interviste, saggi e materiale fotografico che ne raccontano il cammino artistico e umano. A moderare l’incontro sarà Iolanda Peluso, mentre Ines Pierucci, Lorenzo Procacci e Domenico Palattella dialogheranno con l’artista, offrendo al pubblico un momento di confronto, ricordi e riflessioni sulla carriera di uno dei volti più rappresentativi della comicità pugliese.

«La presentazione di questo volume – sottolinea l’Assessora alla Cultura e alle Manifestazioni del Comune di Alberobello, Valeria Sabatelli – è un appuntamento che coniuga promozione della lettura, valorizzazione della memoria artistica e partecipazione della Comunità. Ringrazio I Presìdi del Libro Alberobello, la Pro Loco e tutti i partner che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa. Il Trullo Sovrano si conferma un luogo privilegiato per ospitare eventi culturali di qualità, in grado di mettere in dialogo autori, artisti e pubblico in un contesto di straordinario valore storico e simbolico.»

L’appuntamento si inserisce nel calendario estivo delle iniziative promosse dall’Amministrazione comunale per valorizzare la lettura, il patrimonio culturale e il dialogo con i protagonisti della scena artistica regionale e nazionale.

«Con la presentazione de Il miglior Gianni della nostra vita – conclude Giuseppe Palmisano, Presidente de I Presìdi del Libro di Alberobello – proseguiamo il nostro impegno nel portare ad Alberobello libri e autori con l’intento di raccontare il territorio attraverso storie che diventano patrimonio collettivo. Gianni Ciardo è molto più di un artista: è una voce autentica della Puglia, in grado di trasformare la quotidianità in racconto, l’ironia in riflessione e la comicità in memoria condivisa. Siamo orgogliosi di aver promosso questo appuntamento insieme al Comune di Alberobello e ai partner dell’iniziativa, convinti che sarà un’occasione di incontro e condivisione aperta alla comunità e ai tanti ospiti che, in questi giorni, vivono Alberobello.»

L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Informazioni sull’evento