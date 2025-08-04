Di seguito un comunicato diffuso da Asset Puglia:

Bandito il primo dei tre concorsi di progettazione per nuove residenze universitarie nella città di Bari.

Il nuovo concorso di progettazione è volto alla rifunzionalizzazione degli ex uffici regionali in via Celso Ulpiani e dell’Hotel Campus di Bari. L’obiettivo è trasformare queste strutture in residenze universitarie innovative e funzionali, contribuendo al potenziamento dell’offerta abitativa per gli studenti universitari della regione.

Il termine per la presentazione delle proposte progettuali e della documentazione amministrativa, relativamente alla prima fase del concorso, è fissato al giorno 27 settembre 2025 alle ore 12:00.

Il bando completo, le modalità di partecipazione ei termini di consegna sono disponibili su:

http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/New_Dettaglio%20Bando%20di%20Gara.aspx?getdettaglio=yes&bando=1773248&tipobando=Bando&RicQ=YES&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_CONCORSO_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_CONCORSO_PORTALE&scadenzaBando=2025-09-27T12:00:00

Il concorso rappresenta un’ulteriore tappa strategica volta a valorizzare il patrimonio edilizio esistente, promuovendo soluzioni architettoniche sostenibili e all’avanguardia che rispondono alle esigenze di una comunità studentesca in crescita. La progettazione, in due fasi, dovrà integrare elementi di innovazione, sostenibilità ambientale e accessibilità, favorendo un ambiente stimolante e inclusivo per gli studenti universitari. Per questi interventi si potrà contare su un finanziamento di 13 milioni di euro, compresi nei Fondi di sviluppo e coesione (Fsc), che permetteranno di realizzare 192 posti letto.

L’Assessorato al Diritto dello Studio della Regione Puglia, in sinergia con le agenzie regionali Asset e Adisu Puglia, rispetta così il cronoprogramma annunciato lo scorso luglio nel corso della quattro giorni di eventi per la riapertura dell’edificio ex Istituto Nautico di Bari, destinato anch’esso a trasformarsi in una residenza universitaria.