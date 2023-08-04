Caldo in aumento rispetto a ieri in Puglia, ciò secondo le previsioni. Ma sono le ultime ore dato l’approssimarsi del ciclone Circe che, magari nella regione in modo meno invasivo rispetto ad altre zone d’Italia, porterà probabilmente un calo delle temperature, temporali, grandinate e vento forte.
Di seguito il bollettino ondate di calore diffuso dal ministero della Salute:
|Citta’
|03/08/2023
|04/08/2023
|05/08/2023
|.ANCONA
|.BARI
|.BOLOGNA
|.BOLZANO
|.BRESCIA
|.CAGLIARI
|.CAMPOBASSO
|.CATANIA
|.CIVITAVECCHIA
|.FIRENZE
|.FROSINONE
|.GENOVA
|.LATINA
|.MESSINA
|.MILANO
|.NAPOLI
|.PALERMO
|.PERUGIA
|.PESCARA
|.REGGIO CALABRIA
|.RIETI
|.ROMA
|.TORINO
|.TRIESTE
|.VENEZIA
|.VERONA
|.VITERBO
* Per Bologna consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Emilia-Romagna (http://www.arpa.emr.it/sim/external/pciv/bollettino_calore_pciv.php)
** Per Torino consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Piemonte (http://www.arpa.piemonte.it/bollettini/bollettino_calore_comune_torino.pdf/at_download/file)