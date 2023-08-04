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Caldo: Bari oggi codice arancione ma domani verde, si avvicina Circe Maltempo già presente al centro-nord Italia

4 Agosto 2023
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Caldo in aumento rispetto a ieri in Puglia, ciò secondo le previsioni. Ma sono le ultime ore dato l’approssimarsi del ciclone Circe che, magari nella regione in modo meno invasivo rispetto ad altre zone d’Italia, porterà probabilmente un calo delle temperature, temporali, grandinate e vento forte.

Di seguito il bollettino ondate di calore diffuso dal ministero della Salute:

Citta’ 03/08/2023 04/08/2023 05/08/2023
.ANCONA Livello2 Livello1 Livello0
.BARI Livello1 Livello2 Livello0
.BOLOGNA Livello1 Livello0 Livello0
.BOLZANO Livello1 Livello0 Livello0
.BRESCIA Livello2 Livello0 Livello0
.CAGLIARI Livello1 Livello0 Livello0
.CAMPOBASSO Livello3 Livello3 Livello1
.CATANIA Livello1 Livello1 Livello0
.CIVITAVECCHIA Livello0 Livello0 Livello0
.FIRENZE Livello1 Livello0 Livello0
.FROSINONE Livello1 Livello0 Livello0
.GENOVA Livello0 Livello0 Livello0
.LATINA Livello1 Livello0 Livello0
.MESSINA Livello1 Livello1 Livello0
.MILANO Livello1 Livello0 Livello0
.NAPOLI Livello0 Livello0 Livello0
.PALERMO Livello1 Livello1 Livello0
.PERUGIA Livello2 Livello1 Livello0
.PESCARA Livello1 Livello1 Livello0
.REGGIO CALABRIA Livello1 Livello1 Livello0
.RIETI Livello1 Livello0 Livello0
.ROMA Livello1 Livello0 Livello0
.TORINO Livello0 Livello0 Livello0
.TRIESTE Livello0 Livello0 Livello0
.VENEZIA Livello0 Livello0 Livello0
.VERONA Livello1 Livello0 Livello0
.VITERBO Livello0 Livello0 Livello0

* Per Bologna consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Emilia-Romagna (http://www.arpa.emr.it/sim/external/pciv/bollettino_calore_pciv.php)
** Per Torino consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Piemonte (http://www.arpa.piemonte.it/bollettini/bollettino_calore_comune_torino.pdf/at_download/file)


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