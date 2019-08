Canosa di Puglia: pestaggio di un disabile che voleva evitare la rapina del cellulare del fratello

Prognosi di venti giorni per il 26enne originario di Cerignola, affetto da sordità

Indagine della polizia per risalire ai responsabili del pestaggio. Nella notte della festa per il patrono, a Canosa di Puglia, un gruppo di una decina di individui ha circondato un ragazzo con l’intento di sotteargli il telefono. In soccorso del ragazzo accerchiato è arrivato il fratello 26enne. Il giovane originario di Cerignola è così diventato vittima della violenza del branco. Un pestaggio che ha provocato il trasferimento al pronto soccorso del 26enne affetto da una grave forma di sordità. Prognosi di venti giorni.