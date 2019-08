Bari: incidente in scooter, morto 33enne

Bsri, ponte Garibaldi. Nella notte il sinistro mortale. Scooter fuori controllo per cause e dinamica da dettagliare. Deceduto il 33enne Giuseppe Rotunno. Ferito, non in pericolo di vita, l’altro occupante della moto.

Ieri pomeriggio, incidente sulla Alberobello-Monopoli: morta 36enne nella carambola fra quattro auto. Tra i feriti anche la figlia di quattro anni della deceduta. Nella motte, 33enne motociclista morto a Taranto. Sempre nella notte, sulla statale 16 in territorio di Marina di Chieuti, auto fuori steada: morta 26enne di Torremaggiore, ferito il coetaneo conducente della vettura.