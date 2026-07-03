Di seguito un comunicato diffuso da Aeroporti di Puglia:

L’Aeroporto del Salento di Brindisi ospita da ieri, e sino a fine agosto, la mostra fotografica “Tarantate – La pizzica e il ballo dell’anima”, accompagnato dal catalogo illustrato Congedo Editore. Una nuova esposizione che conferma l’impegno di Aeroporti di Puglia, che accoglie l’esposizione nella Galleria Centrale dell’aeroporto brindisino, a raccontare la Puglia, le sue tradizioni, la cultura, l’arte ed il folklore, in alleanza strategica con l’Amministrazione Comunale della Città di Galatina, che ha sposato con entusiasmo l’iniziativa, e con l’editore Congedo.

“La Puglia che accoglie e che viaggia si rivela fin dal primo istante come una regione aperta e attenta all’arte e alla cultura – dichiara il presidente del Consiglio regionale, Toni Matarrelli – Aeroporti di Puglia scegliendo di trasformare i propri spazi in vere e proprie gallerie diffuse fa evolvere il tempo dell’attesa in un’esperienza di conoscenza e piena fruibilità. Oggi, con questa mostra, si racconta la forza visiva e il fascino della tradizione delle Tarantate. Il Consiglio regionale sostiene con convinzione questa visione, perché la crescita di una comunità passa dalla sua capacità di saper diffondere cultura, tradizioni e bellezza”.

“Siamo lieti di ospitare nell’aeroporto del Salento, la mostra fotografica “Tarantate” – dichiara il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile. Con queste iniziative culturali si celebrano le radici più autentiche della nostra terra, dove musica, fotografia e arte diventano linguaggi universali in grado di custodire e tramandare identità, memoria e tradizioni. Per questo siamo sempre felici di ospitare progetti come questo, a conferma del nostro impegno a rendere i nostri aeroporti autentici spazi di cultura, incontro e condivisione, dove ogni transito diventa occasione per entrare in contatto con l’identità dei nostri territori. Il patrimonio culturale pugliese è immenso ed è per noi grande motivo di orgoglio poter contribuire alla sua valorizzazione. Con “Tarantate” si rappresenta l’anima del Salento, la cui storia e cultura hanno radici ben salde e contribuiscono ad accrescere il valore del brand Puglia agli occhi di chi la vive e la scopre per la prima volta, ma anche agli occhi dei pugliesi stessi che devono essere orgogliosi di tutto il bello che li circonda”.

Il Progetto nasce dal desiderio di coniugare territorio, cultura e viaggi.

E dunque sei gigantografie del maestro galatonese Michele Mariano formano un percorso espositivo che è un viaggio nel sorprendente, vibrante, intrigante, mondo interiore delle tarantate di Galatina.

Una galleria di pannelli auto-portanti, corredati da testi in italiano ed inglese, raccontano, attraverso altrettante immagini iconiche, un luogo, un’atmosfera, uno spazio dell’anima, un battito.