Torna a Bitritto, con la sua nona edizione, BitLibri, il Festival diffuso dedicato alla letteratura, all’arte e alla cultura organizzato dal CIF – Centro Italiano Femminile Metropolitano di Bari con la collaborazione di Poesia in Azione, Libreria Libriamoci, Palatour di Bitritto e Le mani di Proserpina. Appuntamento nella centralissima Piazza Leone da giovedì 2 a sabato 4 luglio, a partire dalle 19, per una tre giorni ricchissima di eventi, novità e ospiti tra i quali Giobbe Covatta, Luciano Canfora, Gabriella Genisi, Daniela Baldassarra, Fabio Mancini, Marco Buttu, Antonio Cucciniello, Silvana Kuhtz, Fabio Salvatore e molti altri. E ancora, tra i moderatori, nomi di spicco del panorama giornalistico e culturale del territorio come Elisa Barucchieri, Carla Palone, Ines Pierucci, Fulvio Colucci, Enzo Tamborra e molti altri.

Patrocinato dal Comune di Bitritto, dalla Regione Puglia e dall’Uniba, diretto da Cristina Maremonti e condotto da Antonio Stornaiolo e Serena Manieri, l’appuntamento si propone quest’anno come una vera opera aperta: non solo un momento di ritrovo e fruizione culturale per il pubblico, ma un vero e proprio festival partecipato, capace di coinvolgere tanto gli ospiti quanto l’intera comunità cittadina e il pubblico che, ogni anno, giunge a Bitritto in occasione della tre giorni letteraria dall’intera area metropolitana e non solo.

Il programma si è aperto giovedì 2 luglio nella Sala Castello di Bitritto (ingresso da Piazza Aldo Moro) con “Aspettando Bit Libri“, un prologo al festival tra incontri, esposizioni e atmosfere, per entrare nel cuore della manifestazione e dei suoi temi. Ad aprire l’evento sarà l’inaugurazione di quattro esposizioni: Amara Terra Mia dell’Associazione culturale TerraNova, con stampe di Bottega FineArt di Pino Di Lecce; Fascino: fotografie e racconti di Claudio Santoliquido; Cieli: un viaggio tra immagini, storie e orizzonti di Liliana Carone e Operaperta: azione di arte collettiva di Maria Pierno. A seguire, sei momenti di trenta minuti ciascuno, dedicati alla presentazione e al dialogo delle opere di Claudio Santoliquido, Mavi Ferramosca, Marilina Sepe, Antonio Priore, Silvia Ruggiero e ad un momento coreografico dal titolo “Mondi e Soli” del collettivo Suigeneris, nato da un’idea di Massimo Zenga.

Venerdì 3 e sabato 4 luglio l’evento interamente in piazza Leone, con ben 11 presentazioni, più numerosi altri momenti di dialogo, riflessione, lectio magistralis e musica. Sul palco, per la prima serata, condotta da Antonio Stornaiolo, si alterneranno il saggista Fabio Salvatore, il sacerdote e scrittore Don Cosimo Schena, la scrittrice Gabriella Genisi, il ricercatore dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, Marco Buttu e il top model internazionale, filantropo e scrittore Fabio Mancini. Sabato 4 luglio, invece, per la seconda serata condotta da Serena Manieri, in programma la presentazione dello scrittore Antonio Cucciniello, della poetessa Silvana Kuhtz, del filologo, storico e saggista Luciano Canfora, degli scrittori Cinzia Cognetti e Vito Centonze – accompagnato dalla voce narrante di Sergio Rubini – e dell’attore, scrittore e commediografo Giobbe Covatta. Ad allietare il pubblico tra i momenti letterari, saranno poi i pianisti Francesco Capozzi e Nicola Pio Nasca e la tromba e il flicorno di Giuseppe Caponio.

Tra i momenti istituzionali previsti dal programma di questa edizione, anche la consegna di alcune targhe dedicate all’eccellenza umana e professionale di alcune personalità del territorio. Tra queste, una targa speciale sarà dedicata alla memoria del musicista barese Guido Di Leone e consegnata alla sua famiglia.

«Ci sono realtà che nascono da un’intuizione e diventano, nel tempo, spazi dell’anima. BITLIBRI è una di queste – spiega Cristina Maremonti, Presidente del Cif Metropolitano di Bari e direttrice artistica di Bit Libri – Un salotto letterario che prende vita nelle sere d’estate, quando il cielo si accende di stelle e le parole trovano una casa fatta di ascolto, condivisione e meraviglia: autori, lettori, artisti, musicisti e sognatori si ritrovano per dare voce alle emozioni, per raccontarsi e per riscoprire, insieme, il potere delle parole. Anche per questa IX edizione, come per le precedenti, ogni ospite e ogni presentazione è un incontro che offre l’opportunità di godere di uno sguardo nuovo, unico sul mondo. Partecipare, anche da semplici spettatori della serata, vuol dire sedersi tra le voci, lasciarsi attraversare dalle emozioni, continuare a far vivere, oltre il tempo e lo spazio di una sera d’estate, la magia della condivisione».

«Ogni anno, a Bitritto, si rinnova la magia di un’estate all’insegna della letteratura, dell’arte, della musica e della cultura – aggiunge Giuseppe Giulitto, sindaco di Bitritto – BitLibri giunge quest’anno alla sua nona edizione e possiamo certamente dire di non saper più immaginare l’estate bitrittese senza questo caposaldo della nostra programmazione. Si tratta non solo di un momento di condivisione utile a fare cultura, ma di un’occasione per fare il punto, annualmente, sui grandi temi del contemporaneo, sia quelli più grandi e distanti che quelli che ci riguardano più da vicino. E siamo particolarmente orgogliosi di poterlo fare, ancora una volta, in compagnia di grandi e autorevoli ospiti del panorama culturale, letterario, giornalistico e istituzionale del nostro territorio e non solo: non vediamo l’ora di accoglierli tutti nel nostro bellissimo centro storico».

IL PROGRAMMA DEL FESTIVAL

Sabato 4 luglio | Piazza Leone, Bitritto

Conduce: Serena Manieri

SALUTI Alma Dalessandro, Assessora alla Cultura del Comune di Bitritto

19.00 GABRY (Pendragon ed.)

Graziana Moro dialoga con ANTONIO CUCCINIELLO

19.30 IL DESIGN SENSUALE. Abitare poeticamente qui (Mimesis ed.)

Marcella Signorile dialoga con SILVANA KUHTZ

20.00 COMUNISMO. UN’ALTRA STORIA (Feltrinelli ed.)

Fulvio Colucci dialoga con LUCIANO CANFORA

21.00 NOTE A MARGINE DEL MIO DOLORE (HarperCollins Italia ed.)

Piero Meli e Alice Scolamacchia dialogano con CINZIA COGNETTI

21.30 NON PIÙ DELLE FORMICHE (Gelsorosso ed.)

Carla Palone dialoga con VITO CENTONZE | Voce narrante SERGIO RUBINI

22.00 GIOBBE COVATTA

In dialogo con DARIO MARETTI

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Incroci musicali tra le parole:

3 luglio – FRANCESCO CAPOZZI al pianoforte e GIUSEPPE CAPONIO tromba e flicorno

4 luglio – NICOLA PIO NASCA al pianoforte