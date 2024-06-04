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Unione europea: indagine qualità della vita, Taranto ultima Trento prima, dati Istat-Eurostat

4 Giugno 2024
LIsola Citta Vecchia di Taranto

Indagine sulla qualità della vita. Organizzata dalla Commissione europea incrocia i dati Istat ed Eurostat. Italia in cima ed in fondo alla graduatoria stando al cumulo dei parametri. Trento è prima, Taranto ultima con un punteggio complessivo (47,8) che è praticamente la metà di quello del capoluogo trentino (95,4). Il meridione d’Italia in genere va male con un paio di eccezioni, Bari e Messina.

Taranto ha fatto registrare, tra i parametri più bassi, quello sulla percezione Dell sicurezza (anche Bari) e quello sulla sanità.

È un peccato che la città ionica, meravigliosa ed unica per conformazione e storia, debba essere il fanalino di coda nell’Unione europea per la qualità della vita.

 

 

 

 

 

 


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