Indagine sulla qualità della vita. Organizzata dalla Commissione europea incrocia i dati Istat ed Eurostat. Italia in cima ed in fondo alla graduatoria stando al cumulo dei parametri. Trento è prima, Taranto ultima con un punteggio complessivo (47,8) che è praticamente la metà di quello del capoluogo trentino (95,4). Il meridione d’Italia in genere va male con un paio di eccezioni, Bari e Messina.

Taranto ha fatto registrare, tra i parametri più bassi, quello sulla percezione Dell sicurezza (anche Bari) e quello sulla sanità.

È un peccato che la città ionica, meravigliosa ed unica per conformazione e storia, debba essere il fanalino di coda nell’Unione europea per la qualità della vita.