Di seguito il comunicato:

Sarà presentato il 16 giugno prossimo, alle 19.00, al teatro Verdi, il volume “Palcoscenico del Settecento”, in cui sono raccontati i restauri della Basilica dei martinesi, avvenuti dal 1993 al 2019. Gli autori, l’ex rettore della Basilica don Franco Semeraro e l’architetto Gianfranco Aquaro, hanno realizzato un prezioso volume, edito dalla casa editrice jonica Scorpione, con il quale intendono celebrare il lavoro della comunità martinese che ha permesso alla Collegiata di tornare a splendere candida dopo il rischio di crollo.

“Nelle vicende che si raccontano in questa rilettura riguardante la Basilica di san Martino vi sono state situazioni, opportunità, pas- saggi che definirei storici, epocali, in cui i martinesi hanno fatto comunità, hanno fatto progetti, sono stati creativi. È dovere custodire, non smarrire la memoria. È suggestivo e stimolante quell’invito del Maestro, narrato nell’evangelo di Giovanni, un attimo dopo la moltiplicazione dei pani, “raccogliete i pezzi avanzati perché niente vada perduto” scrive don Franco Semeraro nella sua introduzione, celebrando quella laboriosità e concretezza della comunità martinese che riconosce nella Basilica il suo simbolo.

“Era l’anno 1993” scrive l’architetto Aquaro nel prologo del volume, “Ricordo che iniziammo subito gli incontri serali in sagrestia, dove ognuno di noi proponeva iniziative per coinvolgere istituzioni e privati e don Franco appuntava con attenzione già pensando alle modalità per trovare le adesioni.

La stagione dei restauri partì subito, con i lavori del Cappellone che mi videro appassionatamente coinvolto nel vedere la maestria e pazienza dei restauratori nel ricomporre i tantissimi ed a volte minuscoli frammenti di marmo della parasta crollata. Era gennaio 1994” e da allora i lavori hanno coinvolto decine di maestranze e di intelligenze, sostenuti dal contributo della città, a partire da quei soldini risparmiati da due bimbi, che un giorno si presentarono in sacrestia per contribuire al salvataggio della Basilica.

Alla presentazione del libro interverranno: Aldo Patruno, direttore del Dipartimento turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del territorio della Regione Puglia, l’architetto Gianfranco Aquaro, l’ex rettore della Basilica, don Franco Semeraro e l’editore Piero Massafra. L’evento sarà condotto dal giornalista Rai Salvatore Catapano.