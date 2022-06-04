Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:
Emozioni, sorrisi e lacrime. Prima la sfilata ai bordi della piscina dell’Eco Resort – Le Sirenè – Gruppo Caroli Hotel – per le semifinaliste di Miss Mondo 2022, poi dopo la cena di gala, l’attesa proclamazione delle Top 50. Una selezione importante, presentata dalla show girl ed influencer Stephanie Bellarte, che ha di fatto dimezzato le contendenti all’ambita fascia nazionale e alla corona che garantiscono il diritto a rappresentare l’Italia a Miss World, il più antico e prestigioso concorso di bellezza del pianeta. Tra loro anche la prima vincitrice di una fascia speciale, “La Miss del web by Agricola – birra chiara artigianale e popolare”, che è Andrea Messina della Sicilia, scelta direttamente dal popolo della rete, che si è espresso suffragando il contest con circa 20 mila voti in 24 ore. In questi primi tre giorni la kermesse ha avuto un importante risultato massmediatico con più di 500mila utenti unici, successo che è anche merito delle ragazze che hanno postato storie reel e contenuti vari sui loro profili personali. A tal proposito un premio speciale per la categoria “Social” è andato a Francesca Mamè della Lombardia.
Ora per le Top 50 Miss Mondo Italia, inizia il lungo cammino verso la finale, che com’è noto si svolgerà il prossimo 18 giugno nell’incantevole scenario del Teatro delle Feste di Villa dei Fiori Eventi, originalissima location della Città Bella. Per loro gli impegni saranno sempre più serrati con shooting, outfit, prove di sport e talent, test, corsi di fotografia e comunicazione oltre che di portamento. Come detto, le Top 50 rappresentano tutte le regioni Italiane ed arrivano alle fasi finali dopo aver superato diverse selezioni regionali.
Questi i nomi la numerazione e le regioni di appartenente delle 50 ragazze.
1) Andrea Messina, Sicilia
2) Francesca Mamè, Lombardia
3) Ginevra Morganti, Lazio
4) Manuela Noaro, Piemonte
5) Sofi Tandin, Veneto
6) Sofia Turrisi, Emilia Romagna
7) Ilaria D’Ambrosio, Campania
8) Julia Fuschi, Abruzzo
9) Valeria Meduri, Calabria
10) Arianna Galli, Lazio
11) Greta Narcisi, Umbria
12) Alessia Dumbrava, Piemonte
13) Melissa Yucel, Liguria
14) Rebecca Arnone, Valle D’Aosta
15) Giorgia Crispo, Campania
16) Irene Soddu, Sardegna
17) Asia Piro, Friuli Venezia Giulia
18) Chiara Helg, Emilia Romagna
19) Elisa Scaricaciottoli, Abruzzo
20) Alessandra Baggio, Veneto
21) Beatrice Grigoras, Campania
22) Erika De Marino, Campania
23) Lara Boselli, Emilia Romagna
24) Maria Pullella, Calabria
25) Letizia Turco, Piemonte
26) Federica Ciacci, Toscana
27) Sara Pagano, Puglia
28) Alice Asti, Lombardia
29) Sofia Monetti, Umbria
30) Karol Bortoloni, Veneto
31) Arianna Tarca, Lazio
32) Emanuela Sorrentino, Campania
33) Marika Floridia, Sicilia
34) Giada Santoro, Friuli Venezia Giulia
35) Daliscia Agnes Kalala, Piemonte
36) Beatrice Bigoni, Emilia Romagna
37) Maria Carmen Crescenzi, Abruzzo
38) Milena Masci, Marche
39) Federica Melica, Puglia
40) Vanessa Spoto, Toscana
41) Cheyenne Chiama, Piemonte
42) Fiorenza Dri, Friuli Venezia Giulia
43) Marika Nardozi, Lazio
44) Sara Dal Molin, Veneto
45) Elisa Perolini, Piemonte
46) Irene Boschi, Marche
47) Martina Marinelli, Friuli Venezia Giulia
48) Yvonne Di Francia, Campania
49) Asja Runza, Sicilia
50) Mariangela Presicce, Puglia