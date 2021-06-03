Di seguito un comunicato diffuso da Collettiva:



Secondo appuntamento di “Scrivere con altri tratti. Illustrare secondo Collettiva”, la mini-rassegna di Collettiva edizioni indipendenti per ragionare sul dialogo tra scrittura e illustrazione: il 4 giugno 2021, alle ore 20 sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/associazionecollettiva , le autrici Simona De Carlo e Loredana De Vitis incontreranno due giovani illustratrici di talento, Fabiola Berton e Roberta Ranieri.

Fabiola Berton, nata nel 1983 in Venezuela, laureata in Arti visive, è specializzata in 2D e 3D come concept artist, character & background designer, lighting artist, modellazione, texturing, motion graphics, graphic design e art direction. Ha lavorato, tra l’altro, come “artista delle luci e dei colori IB chiave” nel film d’animazione “Klaus – I segreti del Natale” (2019). È autrice dell’illustrazione di copertina e delle illustrazioni interne de “il posto di dio”, il romanzo di Loredana De Vitis uscito a fine aprile per Collettiva.

Roberta Ranieri, nata nel 1994 e cresciuta a Bari, dopo la laurea in Scienze della Comunicazione si è avvicinata al mondo dell’illustrazione e dell’hand lettering riscoprendo la passione del disegno accantonata per anni. Ama usare un mix di tecniche tradizionali e digitali e raccontare con le immagini ciò che più la ispira: la Puglia, il mondo del cibo e dell’infanzia. Porta avanti una sua linea di stationery dal 2017, autoproduzioni e commissioni private e conduce workshop, laboratori creativi e iniziative online sui suoi canali social.

La rassegna si concluderà l’11 giugno alle ore 20 con Stefania “Anarkikka” Spanò, nota “illustrAutrice”, vignettista e copywriter femminista, che ha firmato da ultimo “Smettete di farci la festa” (People, 2021) e che è l’autrice della copertina e delle illustrazioni del recente “Stai zitta” di Michela Murgia (Einaudi, 2021).