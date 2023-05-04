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Psichiatre uccise: fiaccolata anche a Bari Per Barbara Capovani e Paola Labriola. Ricordata anche Maria Monteduro, medico di guardia

4 Maggio 2023
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

“La Regione Puglia è presente alla fiaccolata organizzata da Omceo per ricordare la dottoressa Paola Labriola e la dottoressa Barbara Capovani, insieme a tutte le vittime della violenza sul lavoro. Tra loro anche la dottoressa Maria Monteduro, uccisa a Gagliano del Capo mentre svolgeva la sua funzione di guardia medica. La manifestazione ha visto una straordinaria e commovente partecipazione. Un momento di ascolto e riflessione molto intenso, che richiama tutti noi, a cominciare dalle istituzioni, a coniugare la pratica della memoria con l’impegno quotidiano”.

Lo dichiara l’assessore alla Sanità della Regione Puglia Rocco Palese che ha partecipato a Bari alla fiaccolata che l’Ordine ha organizzato in memoria delle due psichiatre Barbara Capovani e Paola Labriola, uccise a Pisa e a Bari.

Alla manifestazione hanno aderito rappresentanti istituzioni, delle professioni, associazioni dei pazienti e del volontariato, sigle sindacali, Cittadinanzattiva e tantissimi cittadini.


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