Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 04 maggio 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 1.179
Provincia di Bat: 170
Provincia di Brindisi: 321
Provincia di Foggia: 334
Provincia di Lecce: 574
Provincia di Taranto: 487
Residenti fuori regione: 27
Provincia in definizione: 9
98.484
Persone attualmente positive
545
Persone ricoverate in area non critica
25
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 354.262
Provincia di Bat: 96.368
Provincia di Brindisi: 101.070
Provincia di Foggia: 158.532
Provincia di Lecce: 213.921
Provincia di Taranto: 143.779
Residenti fuori regione: 8.037
Provincia in definizione: 3.416