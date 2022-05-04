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Puglia: 1079385 positivi a test corona virus, incremento di 3101 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

4 Maggio 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 04 maggio 2022

3.101

Nuovi casi

20.136

Test giornalieri

10

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 1.179
Provincia di Bat: 170
Provincia di Brindisi: 321
Provincia di Foggia: 334
Provincia di Lecce: 574
Provincia di Taranto: 487
Residenti fuori regione: 27
Provincia in definizione: 9
98.484

Persone attualmente positive

545

Persone ricoverate in area non critica

25

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.079.385

Casi totali

10.633.718

Test eseguiti

972.582

Persone guarite

8.319

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 354.262
Provincia di Bat: 96.368
Provincia di Brindisi: 101.070
Provincia di Foggia: 158.532
Provincia di Lecce: 213.921
Provincia di Taranto: 143.779
Residenti fuori regione: 8.037
Provincia in definizione: 3.416

 

 

 

 


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