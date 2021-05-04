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4 Maggio 2026
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Visite di congiunti a pazienti Covid in condizioni critiche: approvata la legge regionale della Puglia Consiglio, voto all'unanimità

4 Maggio 2021
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Di Francesco Santoro:

Via libera da parte del Consiglio regionale della Puglia alle visite straordinarie dei partenti ai malati Covid ricoverati in terapia intensiva. La proposta di legge sull’umanizzazione delle cure mediche presentata dall’ex sindaco di Lucera, Antonio Tutolo, autore alcuni giorni fa di una clamorosa protesta, è stata votata all’unanimità. «Si tratta di un atto di civiltà e di vicinanza alle famiglie- commenta il capogruppo del Pd, Filippo Caracciolo-. Grazie a un protocollo che stabilirà le linee guida aziendali per consentire questa tipologia di accessi, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza Covid, le Asl potranno soddisfare le richieste» delle famiglie. «Alle aziende sanitarie locali – annuncia Caracciolo- verrà chiesto di adottare con urgenza il documento di umanità e sicurezza, per consentire visite su appuntamento in ospedale a pazienti in fase di criticità clinica da Covid-19, in considerazione del bisogno oggettivo particolare e delle straordinarie necessità di natura psicologica».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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